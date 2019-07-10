10.07.2019 11:35
Haberler» Güncel» Haber

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: 15 Temmuz'u unutturmayacağız

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.
Vatan Yıldızları Vakfı Başkanı Soner Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında, 13 Temmuz'da ağabeyinin dünyaya geldiği Çukurkuyu Kasabası'nda bir dizi etkinlik yapılacağını açıkladı. Geçmiş yıllara oranla daha kapsamlı bir program hazırladıklarını belirten Halisdemir, "Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan ağabeyim Ömer Halisdemir'in doğduğu kasaba Çukurkuyu'da tüm şehitlerimiz için Kuranı kerim okutulacak. Diriliş dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteriler yapılacak. Şairlerimizin vatan ve şahadet anlatımlı sunumları, ilahi gruplarının dinletisi ve 15 Temmuz'u her yönüyle anlatan konuşmacıların programları olacak. Tüm halkımızı 13 Temmuz'da saat 14.00'de Çukurkuyu Kasabası'na bekliyoruz" dedi
'15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ'
Yapacakları etkinliklerle hain darbe girişimini unutturmayacaklarını kaydeden Soner Halisdemir, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. 15 Temmuz'u unutturmayacağız. 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına 15 Temmuz etkinliğimizi 1071'den alıp bu yana nice şehitlerimizin gösterdiği kahramanlıkları aktarmak istiyoruz" diye konuştu.


- Niğde
Kaynak: DHA
Ömer Halisdemir, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:33   Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı
13:32   DHA İSTANBUL- SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELEN AZERİYİ İSTANBUL'DA YAŞAYAN AZERİ GASP ETTİ
13:32   CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret
13:32   Van'da kaçak sigara operasyonu
13:31   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...
13:31   Adil Gevrek: "Kulüp Lisans Talimatı önemli bir devrim"
13:30   Giresun'da 23 katlı bina tepkisi