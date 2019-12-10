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ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

10.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:00ŞEHİT ASTSUBAY ÜST ÇAVUŞ ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLEREK HELALLİK ALINDI

'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin 'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Şınak'ın Pisikayası Tepesi bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle meydana gelen patlamada şehit olan Bomba Uzmanı Ast subay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Şehit evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatılmıştı. Çevik'in annesi, kız kardeşleri ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI"

Çevik'in bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı oradaö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin evin önüne getirilmesi

-Yakınları ile röp.

-Helallik alınması

-Genel ve detay


- İstanbul

Bayrampaşa, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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