Haberler » Güncel » Haber

Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında

IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına getirilerek,...

24.09.2019 12:19Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında
IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına getirilerek, helallik alındı.
Irak'ın kuzeyinde dün ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit düştü. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına cenaze namazı öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutu getirilerek, dualar eldi, helallik alındı. Anne Samiha ve baba İsmail Tantürk oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen anne Samiha Tantürk helallik alındığı sırada bayıldı. Hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahalede bulunarak anne Samiha Tantürk'ü ambulansa alarak müdahalede bulundu. Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze namazı için Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü.


- Kocaeli

Kocaeli, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50 Antik efes'te tarihi rus ayini
14:49 Silivri belediye başkanı yılmaz: uzmanlar kuzey anadolu fay hattındaki normal bir deprem olduğunu...
14:48 "Türkiye kariyerime büyük katkı sağlayacak"
14:48 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
14:48 "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm" (2)
14:47 Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü Koç Üniversitesi'nde
14:47 Yozgat'ta yılın ahisi Rafet Eraslan oldu