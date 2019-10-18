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Şehit ateşi Ahlat'a düştü

Şehit ateşi Ahlat'a düştüBİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.

18.10.2019 09:28
Şehit ateşi Ahlat'a düştü
BİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.
Çaldıran'ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Şehit Öztürk'ün acı haberi, Ahlat ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Öztürk için cuma namazı sonrası ilçede tören yapılması bekleniyor.
Şehit ateşi Ahlat'a düştü

Çaldıran, Ahlat, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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