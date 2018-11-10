Şehit ateşi Alanya'ya düştü

Şehit ateşi Alanya
'ya düştüŞehidin şehadet haberi Alanya'daki baba ocağına verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, şehidin ailesini arayarak taziyede bulundu
ANTALYA - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde atış yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in Antalya
'nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şehadet haber verildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak
sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er 1998/1 tertip Yusuf Önder'in Alanya"nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ve babası Sunay Önder'e şehadet haberi yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve ve çevresindekiler evlere Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sağlık ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi.Öte yandan bir dizi temaslar için Fransa
giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Hakkari,Alanya
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:07