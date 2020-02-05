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Şehit ateşi Artvin'e düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında gelen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Özen Akşam'ın acı haberi Artvin'deki baba evine ulaştı.

05.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:28Şehit ateşi Artvin'e düştü
'ın ilçesinde çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında gelen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Özen Akşam'ın acı haberi 'deki baba evine ulaştı.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında arama kurtarma faaliyetinde bulunan güvenlik ekiplerinin üzerine ikinci çığ düşmüş, çığ altında kalan görevlilerden 33'ü şehit oldu. Olayde şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Özen Akşam'ın şehit haberi Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyündeki ailesine yetkililer tarafından verildi. - ARTVİN

Bahçesaray, Artvin, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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