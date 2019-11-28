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Şehit ateşi Bartın'a düştü

Şehit ateşi Bartın'a düştüBARTIN - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü.

28.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:55
Şehit ateşi 'a düştü
BARTIN - Hakkari İl Komutanlığı'na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz görev yaptığı üst bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Baba ocağına ateş düştü
Şehit Uzm. Çvş Yılmaz'ın şahadet haberi Bartın'ın Büyükkızılkum köyü İbrahimbeyoğlu mahallesinde yaşayan anne Ayşe ve baba Ayhan Yılmaz'a, Bartın Vali Yardımcısı Gökhan Gürbüz Erol, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Yıldırım Özbaş tarafından verildi. Şehit Yılmaz'ın baba evine Türk bayrağı asılırken acılı baba Ayhan Yılmaz ise 'Vatan sağolsun Komutanlarımız yanımızda" diyerek, metanetli olmaya çalıştı.
Şehit ateşi Bartın'a düştü

Furkan Yılmaz, Jandarma, Bartın, Genel

Kaynak: İHA


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