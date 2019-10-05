Haberler » genel » Haber

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Şehit ateşi Kayseri'ye düştüKAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Kayseri'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

05.10.2019 01:52
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
KAYSERİ - Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Kayseri'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu'na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz ağır yaralandı. Gürbüz, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehit Erhan Gürbüz'ün Melikgazi ilçesine bağı Danışment Gazi mahallesinde bulunan babaevine acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti. Ayrıca, şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipler ide evin önünde hazır bekletildi.
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Kayseri, Hatay, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
08:38 Hayvanları Koruma Günü'nde 24 saat canlı yayın
08:14 Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
02:29 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:55 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:52 Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü