Haberler » Güncel » Haber

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün acı haberi Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

23.09.2019 15:43Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün acı haberi Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) acı haberi Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına düştü. Şehidin haberi Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olduğu öğrenilen Tantürk'ün evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı. - KOCAELİ

Kocaeli, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53 Çavuşoğlu, hollanda dışişleri bakanı stef blok ile görüştü
17:53 Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü
17:52 Çavuşoğlu, danimarka dışişleri bakanı jeppe kofod ile görüştü
17:52 Fransa'da Türk robotik teknolojisine büyük ilgi
17:52 Fırat Üniversitesi, bir çok başarı elde etti
17:52 Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı ve 87'nci Dil Bayramı kutlanacak
17:51 Çavuşoğlu, etiyopya dışişleri bakanı gedu andargachew alene ile görüştü