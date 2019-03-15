Şehit Ateşi Malatya'ya Düştü

Kaynak: İHA

Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Komando Er Ramazan Önal'ın acı haberi memleketi Malatya'ya ulaştı.Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Azez Bölgesinde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haberin ardından askeri yetkililer şehidin Malatya'daki Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki evine gelerek acı haberi aileye verdi. Acı haberle birlikte anne Ümmihan Önal ve baba Recep Ünal sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri şehidin ailesine müdahale ederken, şehidin diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin cenazesinin yarın Battalgazi ilçesi Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından ilçedeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.4 kardeş olan ve bekar olduğu belirtilen şehidin annesinin kayısı fabrikasında, babasının ise Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. - MALATYA