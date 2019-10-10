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Şehit ateşi Manisa'ya düştü

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in acı haberi Manisa'nın Salihli ilçesindeki baba evine ulaştı.

10.10.2019 18:55Şehit ateşi Manisa'ya düştü
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in acı haberi Manisa'nın Salihli ilçesindeki baba evine ulaştı.
Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in acı haberi, Salihli ilçesindeki ailesine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara ve İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından verildi. Öte yandan şehit olan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.
(Behzat Akcan/İHA)

Cihan Güneş, Akçakale, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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