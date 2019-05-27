Şehit ateşi Mersin'e düştü

Afrin
'de 30 Nisan tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade
Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Fırat
Kalkanı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin
'in Bozyazı
ilçesine götürüldü.
Şehit Yıldırım için ilçedeki Merkez
Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin naaşı daha sonra Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. - MERSİN
Yaşar Yıldırım
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Kaynak: İHA