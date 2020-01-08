Haberler » Güncel » Şehit ateşi Mersin'e düştü - Haber

Şehit ateşi Mersin'e düştü

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26), Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

08.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:31Şehit ateşi Mersin'e düştü
'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26), 'deki ailesine acı verildi. Şehidin nişanlı olduğu, yaza düğün yapacağı öğrenilirken, yarın Mersin'de yapılacak törenin ardından defnedileceğini belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Halil Karakoç'un Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ile baba Çetin Karakoç, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Saldırıda evladının şehit düştüğünün haberini alan anne ile babası gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. 4 kardeş oldukları öğrenilen şehit Karakoç'un nişanlı olduğu ve yazın evleneceği öğrenildi.

Şehit Karakoç'un yarın yapılacak cenaze törenin ardından Mersin'de defnedileceği belirtildi. - MERSİN

Halil Karakoç, Suriye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:37  Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Haber
00:29  Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Haber
00:29  Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Haber
00:28  Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Haber
00:22  Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Haber
00:06  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Haber
00:00  Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
21:04  Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı - Haber
9.01.2020 00:49:49