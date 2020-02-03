Haberler » Güncel » Şehit ateşi Mersin'e düştü - Haber

Şehit ateşi Mersin'e düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

03.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:46Şehit ateşi Mersin'e düştü

SURİYE'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), 'in ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Şehit Katran'ın acı haberi, Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'nde oturan babası Ramazan Katran'a verildi. Geçmişte annesinin hayatını kaybettiği öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Katran'ın yarın öğle namazına müteakip Gülnar Merkez Camiii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.



Gülnar, Mersin, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:35:55