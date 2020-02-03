Şehit ateşi Mersin'e düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin 'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Şehit Katran'ın acı haberi, Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'nde oturan babası Ramazan Katran'a verildi. Geçmişte annesinin hayatını kaybettiği öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Katran'ın yarın öğle namazına müteakip Gülnar Merkez Camiii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.