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Şehit Aybüke öğretmen Edremit'te anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ailesi ile birlikte uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde anıldı.

24.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:08Şehit Aybüke öğretmen Edremit'te anıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ailesi ile birlikte uzun yıllar yaşadığı 'in ilçesinde anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilk tören Edremit Şehit Hamdebey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğretmenler ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törenlerin ikinci kısmı ise Şehit Mustafa Serin Fen Lisesinde gerçekleştirildi. Törende Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra emekli olan öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninden sonra Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı "Gönülleri Adanmış Bir Ömür" isimli tiyatral gösteride ise şehit öğretmenler ve terör saldırısında hayatını kaybeden, eğitim hayatının bir bölümü Edremit'te geçen şehit öğretmen Aybüke Yalçın anıldı. Salonda izleyicilerin birçoğunun duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Daha sonra öğretmenlere ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Murat Köprücü, Edremit Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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