Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum
'un Osmancık
ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Osmancık Kaymakamlığı Ramazan Bayramı
ziyaretleri kapsamında şehit aileleri ziyaretinin ardından Batman
'ın Kozluk
ilçesinde terör örgütü PKK
üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da mezarı başında anıldı.
Ramazan Bayramı nedeniyle İlçe Müftülüğünce ilçe şehitliğinde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Şehitlik ziyaretin ardından Öğretmenevi Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Garnizon Komutanı Asteğmen Mücahit Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör
, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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