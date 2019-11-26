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Şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

26.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:59Şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Valisi Fuat Gürel, 'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı'nın da kendisine eşlik ettiği Vali Gürel, Aybüke öğretmene Allah'tan rahmet diledi. Gürel, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.


Ziyarette Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel de yer aldı. - KARABÜK


Karabük, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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