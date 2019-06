Şehit Aybüke öğretmenin annesi: İnşallah köklerini kurutacaklar

Kaynak: DHA

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK 'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. İnşallah köklerini kurutacaklar. Keşke hepsi geberse, yok olsa da başka canlar yanmasa. Aybük'em gibi günahsızlar gitmese" dedi.9 Haziran 2017 tarihinde, Batman 'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, öğrencilerine karne verip evinin yolunu tutan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Aybüke öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu. Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, aradan geçen 2 yılda kızı Aybüke Yalçın'ı kalbinde ve evinin her yerine koyduğu resimlerde yaşatıyor. Resimleri öpüp okşayan anne Yalçın, gözyaşlarına hakim olamadı. Zehra Yalçın, "Arkadaşımdı, sırdaşımdı o benim. Kızımdı, ilk göz ağrımdı. Çok farklıydı Aybüke. Halen daha alışamadım. Öğretmen ve anne ile kızını görünce kötü oluyorum. Anne yüreği, acısı çok daha fazla. Allah'ım kimselere göstermesin" dedi.Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yalçın şöyle dedi:"Allah razı olsun herkesten. Yavrumu hiç unutmadılar. Her yerde, okul, kütüphane, müzik eğitim merkezleri gibi here yere adını verdiler. Burada üstgeçitte adı yaşatılıyor. Hiç kimse bu kadar uzun süre akılda kaldı mı? bu kadar uzun süre bahsedildi mi? bilmiyorum ama Allah razı olsun herkesten. Şehadet tabii ki çok güzel bir mertebe. Allah'a şükürler olsun. Onsuz bir bayram daha geçirdim. Allah'ın gücüne gitmesin. Bayramları sevmiyorum. Daha kötü oluyorum. Çünkü yavrum yok. O varken bayramdı, mutluyduk."Kızının kanının yerde kalmadığını dikkat çeken anne Yalçın, "Çok şükür. En büyük tesellimiz o zaten. Geberdiler. Allah daha beter etsin öylelerini" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Harekatı'na değinen Yalçın, "Allah'ım askerlerimizi korusun, esirgesin mevlam. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Çok uğraşıyorlar. İnşallah köklerini kurutacaklar. Keşke hepsi geberse, yok olsa da başka canlar yanmasa. Aybük'em gibi günahsızlar gitmese. Allah'ım herkesten razı olsun. Allah'ım orada görev yapan askerlerimizi korusun" diye konuştu.- K