16.06.2019 20:32
Haberler»Güncel » Haber

Şehit babası 'Babalar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası

Amasyalı şehit Bekir Özdemir'in vefat eden babası Emin Özdemir 'Babalar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Amasyalı şehit Bekir Özdemir'in vefat eden babası Emin Özdemir 'Babalar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Taşova'daki cenaze törenine Amasya Valisi Dr. Osman Varol da katıldı.

1986 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Onbaşı Bekir Özdemir'in felçten dolayı bir süredir yatağa bağımlı halde durumdayken vefat eden babası Emin Özdemir, Taşova Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tepe mahallesinde defnedildi.

Cenaze namazına katılan Vali Varol, Özdemir'e Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyerek üzüntülerini paylaştı. Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de cenazeye katılarak aileye taziyelerini ilettiler. - AMASYA
Kaynak: İHA
Taşova, Babalar Günü, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:07 Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde
21:07 AKSARAY'DAKİ ATÖLYEDEN ABD'YE GÜVEÇ, TESTİ VE ÇÖMLEK
21:07 SİVAS Arazide çobanların üzerine yıldırım düştü 2 yaralı
21:07 ŞANLIURFA Siverek'te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi 6 yaralı
21:06 Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
21:06 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
21:06 Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı