Şehit Babası Emekli Başkomiser Çifçi İçin Tören Düzenlendi

Afyonkarahisar
'da hayatını kaybeden şehit babası ve emekli başkomiser Mehmet Çifçi için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Şehit Piyade
Üsteğmen Sami Çifçi'nin babası ve Afyonkarahisar'da 1992 -1994 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser olarak görev yapan Mehmet Çifçi için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya
, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, İl Jandarma
Komutanı Hamza Çömez, daire müdürleri ve Çifçi ailesinin yakınları katıldı.
Öğle namazına müteakip İmaret Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit babası ve emekli Başkomiser Çifçi, Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine de Vali Tutulmaz'ın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu
ile Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, Çifçi ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Güncel
Kaynak: AA