8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun

Balıkesirli bir şehit annesinin Barış Pınarı Harekatı'na destek dolu "Atın beni de uçağa harekata hemen götürün, canım feda olsun" şeklindeki sözleri Türk annelerinin vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Balıkesirli şehit aileleri ve gaziler harekat için destek açıklaması yaptı.

Oğlu 28 Haziran 2012 tarihinde şehit olan 69 yaşındaki Solmaz Günay yürümekte zorlanmasına rağmen Suriye'deki harekata gitmeye hazır olduğunu söyledi. Oğlunun acısını 8 yıldır yaşadığını söyleyen Solmaz Günay 69 yaşında olmasına rağmen harekat bölgesine gitmeye hazır olduğunu söyledi. Allah'tan harekata katılan askerleri korumasını dileyen Solmaz Günay, "Yürümeye takatim yok ama şimdi hemen gitmeye hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

OĞLUNU 2012'DE ŞEHİT VERDİ

28 Haziran 2012 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde oğlunu şehit veren 69 yaşındaki Solmaz Günay, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Acılı anne gözyaşları içinde oğlunun şehit olmasından dolayı hem acılı hem de gururlu olduğunu söyleyerek, "Yaş 69; şu anda beni alın. Şu anda yaşım 69" dedi.

"CANIM FEDA OLSUN HEPSİNE KUZUM"

20 tane torunu olduğunu söyleyen Günay, "Zaten üç tanesini Suriye'ye göndermişler. Yürümeye takatim yok, şimdi hemen hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum. 8 seneden beri ben o acıları çekiyorum. Mesut'um benim 10'uncu çocuğumdu. Ama her çocuğun bir sevgisi var. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Acım çok büyük, gururum da çok büyük. Allah'a şükrediyorum yavrum yerinde dinlensin. O layık olduğu yere gitti. Hepinize teşekkür ediyorum, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah gönlünüzden neyi geçiyorsa onu versin kuzum. Allah her şeyi gönlünüzce versin, evlatla terbiye etmesin, hepsini kolunun, kanadının altına alsın" şeklinde konuştu.