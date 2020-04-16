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Şehit babası maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Şehit babası maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ikamet eden şehit babası Mehmet Güzey, Şehit olan oğlundan kalan maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

16.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Şehit babası maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde ikamet eden şehit babası Mehmet Güzey, Şehit olan oğlundan kalan maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ikamet eden şehit babası Mehmet Güzey, Şehit olan oğlundan kalan maaşının 500 TL'sini Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki şehit babası Mehmet Güzey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan maaşın 500 lirasını bağışladı.
Şehit oğlu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Güzey'in 1997 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde hain terör örgütü ile girdiği mücadelede henüz 15 günlük evli iken vatanı için şehit düştüğünü ifade eden Şehit babası Mehmet Güzey, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamadığı için maaşını alamadığını ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi. Mehmet Güzey'in maaşını bankadan çekerek adresine getiren ekip maaşı kişiye teslim etti.
"Oğlumun şehit maaşıyla kampanyaya katıldım"
Bu parayı oraya yatırın devletimiz güçlü olsun, Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin dünya lideri olacak inşallah diyen şehit babası yaptığı açıklamada, "Ben şehit babasıyım ismim Mehmet Güzey, oğlum Cevdet Güzey'in aylığını alıyorum şehit aylığı aldığım aylığın 5 yüz lirasını sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bende katkıda bulunuyorum, 5 yüz lirayı Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Şehit babası maaşının bir kısmını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gaziantep, İslahiye, Genel
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