Şehit Babası Niyazi Ceylan'ın Acı Günü

2006 yılında Hakkari
'nin Şemdinli
İlçesi kırsalında şehit olan Piyade Komando
Er Coşkun Ceylan'ın bir süredir tedavi gören annesi Nurhan Ceylan vefat etti.
Dün hayatını kaybeden Nurhan Ceylan sevenlerinin gözyaşları arasında Bolkuş Köyü Yalnızca Mahallesinde toprağa verildi. Köprübaşı
Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Fuat Gürel, Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.
Aynı zamanda Hürriyet Mahallesi
Muhtarı olan Şehit Babası Niyazi Ceylan'a taziyelerini sunan Vali Fuat Gürel, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. - KARABÜK