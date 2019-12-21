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Şehit babası, torununa Sivas Valisinin ismini verdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şırnak'ın Seslice köyü yakınlarında 2005 yılında terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın'ın Hafik Yarhisar'daki evini ziyaret etti.

21.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:22 Şehit babası, torununa Sivas Valisinin ismini verdi
Valisi Salih Ayhan, Şırnak'ın Seslice köyü yakınlarında 2005 yılında terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Er Süleyman 'ın Hafik Yarhisar'daki evini ziyaret etti.
Sivas Valisi Salih Ayhan'ı görünce duygu dolu anlar yaşayan şehidin babası Habip Aydın, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Vali Ayhan, şehidin babası Habip Aydın'ın torununa Salih ismini vermesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Şunu biliniz ki bir şehidimiz olduğunda sadece ailelerin değil, bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Onların, bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğinin de bilincindeyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz."
Şehit Süleyman Aydın'ın babası Habip Aydın ise, "Sizleri çok seviyoruz. Şehit oğlum Süleyman'ın kardeşi Serkan'ın 3 çocuğu var. İlk çocuğuna şehidimiz Süleyman'ın adını verdik. İkincisi kız oldu. Ona da Şura ismini koyduk. Bir ay önce de bir yavrumuz dünyaya geldi. Ona da çok sevdiğimiz Valimiz Salih Ayhan'ın adını verdik. Adıyla yaşasın, sizin gibi başarılı olsun isterim. Her zaman da sizleri köyümüze beklerim. Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.
Ziyarette Vali Ayhan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Salih Ayhan, Aydın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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