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Şehit babasından duygulandıran bağış

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 87 yaşındaki Şehit babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için iki bin lira bağışta bulundu.

16.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:35
Şehit babasından duygulandıran bağış
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 87 yaşındaki Şehit babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için iki bin lira bağışta bulundu.

1994 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner'in 87 yaşındaki babası Hasan Öner, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulunmak istediğini, ancak kendisinin 65 yaş üstünde olduğu için dışarı çıkamadığını belirterek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine, ilçeye bağlı Yukarı Hacılar mahallesinde ikamet eden Hasan Öner'e hemen, ulaşarak yardımcı olmalarının talimatını verdi.

Kısa sürede şehit babası Hasan Öner'e ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Hasan amcanın kampanyaya destek için verdiği iki bin lirayı alarak bankaya yatırdılar. ve yatırdıkları paranın dekontunu da şehit babasına teslim ettiler. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hasan Öner, Düziçi, Güncel
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