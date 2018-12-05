Şehit Babasından Jandarma Komutanına Ziyaret

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde 1996 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fahri Pınar
'ın babası İsmail Pınar'ı (74), Afyonkarahisar
İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez'i ziyaret etti. Sultandağı
ilçesinin Dereçine
Beldesinde ikamet eden ve 22 yıl önce Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Fahri Pınar'ın babası İsmail Pınar, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'i makamında ziyaret etti.
Şehit babası İsmail Pınar'ı jandarma komutanlığı girişinde karşılayan Çömez, şehit babası Pınar'ın koluna girerek kendisine eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Çömez, Şehit Babası İsmail Pınar'a teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanlığı şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Pınar, şunları kaydetti:
"Devletimize Allah zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız ve büyüklerimiz her zaman bize şehitler baş kaçımız diyor. Çok memnunum. Allah sağlık versin. Sayın Albay'ım bizimle ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah ordumuza ve emniyet güçlerimize zeval vermesin ve daima yardımcısı olsun. Ben 24 yaşındaki evladımı vatanımız için şehit verdim. Vatan bütün kalsın bayrak dalgalansın ve ezan dinmesin diye şehit verdim. Vatan sağ olsun."
Jandarma Komutanı Çömez, ziyaretin anısına Şehit babası Pınar'a günün anısına hediye verdi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:17