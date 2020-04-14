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Şehit babasından kampanyaya destek

DÜZCE (İHA) – 2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit düşen Düzceli şehidimiz Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına destek verdi.

14.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:35
Şehit babasından kampanyaya destek
DÜZCE (İHA) – 2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit düşen Düzceli şehidimiz Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek bu kez şehit babasından geldi. 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, Bize Bize Yeteriz kampanyasına oğlundan kalan maaşıyla destek verdi. Ekipler tarafından bankaya yatırılan bağış sonrası makbuz yine ekipler aracılığıyla şehit babası Cemalettin Aksarı'ya teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Güncel
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