Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Düzce'de yaşayan şehit babası Cemalettin Aksarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışladı.

14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:12
Şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Düzce 'de yaşayan şehit babası Cemalettin Aksarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışladı.
Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan sözleşmeli Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geldi.
Şehit babası Aksarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlama kararı verdiğini anlattı.
Aksarı'nın bağışı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından tutanak ile alınarak kamu bankasına teslim edildi.
Daha sonra şehit babası Aksarı'ya bağışın kendi adına yapıldığına dair banka dekontu tutanak ile verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Haber 18:58: Vali Memiş'ten Turizm Haftası kutlama mesajı - Haber 18:58: Su borusu patladı, cadde göle döndü - Haber 18:58: İsrail'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu - Haber 18:57: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber