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Şehit babasından sağlıkçılara siperlik desteği

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.

15.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:13
Şehit babasından sağlıkçılara siperlik desteği
Mersin 'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.

Bitlis'te 2006'da kullandığı savaş uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Üsteğmen Bahadır Şahin'in babası Duran Şahin, Tarsus Belediyesi ile irtibata geçerek Covid-19 salgınıyla mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve siperlik desteğinde bulunmak istediğini belirtti. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Şahin ile Tarsus Devlet Hastanesine gitti. Şahin burada Başhekim Emre Direk'e 100 adet siperliği teslim etti.

Başhekim Direk, Şahin'e anlamlı davranışından dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahadır Şahin, Mersin, Tarsus, Güncel
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