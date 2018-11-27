Şehit Babasından Siirt Müftülüğüne Ziyaret

İzmir
Tarihi İsa Bey Camii İmam Hatibi ve şehit babası İbrahim Taşdemir
, Siirt
İl Müftülüğünü ziyaret etti. Diyarbakır
'da 3 Kasım 2017 tarihinde görevi başında şehit düşen polis memuru Ahmet Alp
Taşdemir'in babası İzmir Tarihi İsa Bey Camii İmam Hatibi İbrahim Taşdemir, "Tabuta Sığmayanlar" adlı programa katılmak üzere Siirt'e geldi. Program öncesi Siirt İl Müftülüğünü ziyaret eden Taşdemir, Siirt'i çok beğendiğini ve insanlarının sıcak ve samimi bulduklarını belirterek, "İnşallah bizler de Siirtlileri İzmir'de ağırlamak için hazırız. Siirt'in manevi yönü çok. Tillo
, Veysel Karani
Hazretleri ve Tarihi Ulu Camii'yi ziyaret ettim ve çok duygulandım" dedi. - SİİRT
İzmir,Siirt