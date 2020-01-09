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Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şehit oğlunun adının verildiği Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde trafik polisi olarak görev yapan Yusuf Bilgin'in emekliliği, kendisi kadar çalışma arkadaşlarını da duygulandırdı.

09.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:38Şehit babasının emekliliği çalışma arkadaşlarını duygulandırdı
Ankara'nın ilçesinde, şehit oğlunun adının verildiği Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde trafik polisi olarak görev yapan Yusuf Bilgin'in emekliliği, kendisi kadar çalışma arkadaşlarını da duygulandırdı.
Şırnak'ta, 18 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin'in adı 2017 yılında, polis olan babasının görev yaptığı Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine verildi.
Yıllarca emek verdiği mesleğinden ayrılmaya karar veren Yusuf Bilgin'in emekliliği, hem kendisini hem de çalışma arkadaşlarını üzdü.
Bilgin, "Bu kuruma oğlumun adının verilmesinin akabinde, burasını kendi evim bildim. Mesai aramaksızın görev yapmaya başladım. Çünkü kendimi meşgul etmem gerekiyordu. Bu nedenle istasyon amirliği evim gibi oldu. Burada uzun yıllar mesai arkadaşlarımla da birlikte olunca ayrılmak güç oluyor. Buradaki tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bana çok moral verdiler." diye konuştu.
Arkadaşları ile vedalaşan Bilgin, "Hepsine haklarımı helal ettim, onlar da bana haklarını helal ettiler. Veda yemeği düzenlediler ve yemeğin ardından hizmetlerimizin anısına bana plaket verdiler. Bu teşkilatı unutmayacağım ve unutmam da mümkün değil. Çünkü genç yaşta şehit verdiğim oğlum Mahmut Bilgin'in adı burada yaşıyor, burasını nasıl unutabilirim?" ifadelerini kullandı.

Yusuf Bilgin, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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