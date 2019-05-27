Şehit babasının hayatını kaybettiği kaza kamerada

DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde, şehit babası Zeki Avcı
'nın (65) yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Ali E.'nin polisteki ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi.
Galericiler Sitesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 1992 yılında Şırnak
'ta terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade
Er Gökhan Avcı
'nın babası Zeki Avcı, yolun karşısındaki evine gitmek için yaya geçidine geldi. Buradan yolun karşısına geçmeye çalışan Avcı'ya, Denizli
yönüne giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı hafif ticari araç çarptı. Avcı, kaza yerinde öldü.
Ticari aracın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Avcı'ya çarpma anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında ticari aracın yaya geçidi üzerindeki çarptığı Avcı'nın havaya fırlayıp, yere düşmesi yer alıyor. Polis
tarafından gözaltına alınan Ali E.'nin ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi. Ali E.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- Denizli
Güncel
Kaynak: DHA