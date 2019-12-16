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Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

KONYA'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi.

16.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:25Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi

KONYA'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği 'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı. Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.



Konya, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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