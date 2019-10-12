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Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...

Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir son yolculuğuna uğurlandı TRT Kurdi çalışanı Demir'in şehit olan babası toprağa verildi Nusaybin 8 şehidini defnetti Babasının cenazesinde gözyaşı döken TRT Kurdi çalışanı Gülay...

12.10.2019 09:53
Şehit babaya son bakış... Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir son yolculuğuna uğurlandı
TRT Kurdi çalışanı Demir'in şehit olan babası toprağa verildi
Nusaybin 8 şehidini defnetti
Babasının cenazesinde gözyaşı döken TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir:
"İnşallah şehit oldun babam"
MARDİN - Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'ta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde, Nusaybin'de terör örgütü YPG,PKK işgali altındaki Kamışlı'dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 8 sivil şehit sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camii'ne getirildi. TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi.
Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, "İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba" ağıtları yaktı.
Şehit babaya son bakış...Nusaybin'e havan ve roketlerin isabet etmesi sonucu şehit olan Mehmet...

Mehmet Şirin, Nusaybin, Gülay, Genel

Kaynak: İHA

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