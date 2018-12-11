Şehit Bahattin Baştan'ın Adı Memleketinde Yaşatılacak

Siirt
'in Eruh
ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK
'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 Haziran'da şehit olan Trabzonlu Jandarma
Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın adının Düzköy
ilçesindeki iki noktaya verilmesi kararlaştırıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin oturumunda, şehit Uzman Çavuş Baştan'ın adının, Trabzon'un Düzköy ilçesindeki iki ayrı noktaya verilmesi konusu görüşüldü.
Bu kapsamda, ilçede bulunan Güneydoğu Küme Evleri'ne "Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan Küme Evleri" ve Düzalan Mahallesi Davut Kayhan
Caddesi'nde bulunan ana yol üzerindeki isimsiz üst geçide de "Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan üst geçidi" adı verilmesi kararı alındı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı konuşmada, Bahattin Baştan'ın 19 Haziran 2018 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde şahadete ulaştığını belirterek, "Onların hakkını ödeyebilmek mümkün değil. Allah rızası için, vatan için, millet için canını feda eden şehitlerimiz tarihimizde ölümsüzleşmişlerdir. Bu vesile ile Baştan ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.
11 Aralık 2018 Salı 17:15