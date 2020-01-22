Şehit bayram özdere kabri başında dualarla anıldı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, 22 Ocak 2016 tarihinde bölücü, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Gölcüklü Özel Harekat Polisi Bayram Özdere , Gölcük Şehitlik Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

ŞEHİT ÖZDERE DUALARLA ANILDI

Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, şehidimizin ailesi, akrabaları, yakınları ile birlikte Özel Harekat Polisleri katıldı. Anma töreninde hocalar tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ardından başta Şehidimiz Bayram Özdere olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua yapıldı ve tören son buldu.