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Şehit bayram özdere kabri başında dualarla anıldı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 4 yıl önce hain, bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Gölcüklü Özel Harekat Polisi Bayram Özdere kabri başında dualarla anıldı.

22.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:16Şehit bayram özdere kabri başında dualarla anıldı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, 22 Ocak 2016 tarihinde bölücü, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Gölcüklü Özel Harekat Polisi Bayram , Gölcük Şehitlik Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

ŞEHİT ÖZDERE DUALARLA ANILDI

Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, şehidimizin ailesi, akrabaları, yakınları ile birlikte Özel Harekat Polisleri katıldı. Anma töreninde hocalar tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ardından başta Şehidimiz Bayram Özdere olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua yapıldı ve tören son buldu.


Özdere, Güncel

Kaynak: Bültenler

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