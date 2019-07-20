Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akku için Bitlis'te tören düzenlendi.
ŞEHİT BİNBAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından karayoluyla Muş'a getirildi. Şehit Binbaşı için Muş Havalimanı'nda düzenlenen törene Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Garnizon Komutanı İhsan Karaoğlan, Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, Bitlis Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erhan Demir, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı. Ambulanstan alınan şehit Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağına konuldu.
Şehit Binbaşı, uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.