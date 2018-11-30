Şehit Binbaşı Kulaksız'ın Kanını Yerde Bırakmayan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, Malazgirt Jandarma
Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerine ziyaret gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gündüzöz, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatı inceledi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
'tan bilgi aldı.
Gündüzöz ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçerek, operasyona katılan polisleri tebrik etti.
Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Gündüzöz, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde yapılan başarılı operasyon dolayısıyla buradaki askerleri kutladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'dan bilgi alan Gündüzöz, şeref defterini imzaladı ve askerlerle fotoğraf çektirdi.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum
eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş
ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt- Bulanık
sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerince, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.
Jandarma,Malazgirt