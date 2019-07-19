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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi

Bitlis'te bugün el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için İl Jandarma Komutanlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi.

19.07.2019 20:10 Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi
Bitlis'te bugün el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için İl Jandarma Komutanlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldılar.

Ambulansla Jandarma Alay Komutanlığı önüne getirilen Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Daha sonra özgeçmişi okunan şehit Akkuş için Bitlis Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dua edildi.

Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Samsun'a uğurlanmak üzere ambulansa bırakılarak karayoluyla Muş Havaalanı'na gönderildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Akkuş, 3. Sayfa

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