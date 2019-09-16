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Şehit Budak için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Ahmet Budak için mevlit programı düzenlendi.

16.09.2019 15:45Şehit Budak için mevlit okutuldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Ahmet Budak için mevlit programı düzenlendi.

Program, Hazreti Ömer Camisi'nde okunan mevlit ve yapılan dualarla başladı. Daha sonra Şehit Budak'ın evinin bahçesinde verilen yemekle mevlit programı sona erdi. Daha sonra İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Şehit Ahmet Budak'ın ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

İlçe Kaymakamı Güven, beraberindekilerle Asri Mezarlığına gidilerek Şehit Ahmet Budak'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

1 Kasım Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Hakkari'de aday olan Ahmet Budak, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. - HAKKARİ

Ahmet Budak, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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