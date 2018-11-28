Şehit Buket Keleş'e Meslektaşlarından Son Görev

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:00



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:00

İzmir'de görevini yaptığı sırada uyuşturucu aldığı belirlenen şahsın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Buket Keleş, gözyaşlarıyla uğurlandı.Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyninde ödem oluşan trafik polisi Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu. Şehit polis memuru Buket Keleş için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.İzmir Valiliği önüne cenaze aracıyla getirilen Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, platforma konuldu. Vali Erol Ayyıldız, şehidin babası Hamdi Keleş'e başsağlığı dileyerek, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.Şehit Buket Keleş için saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Buket Keleş'in emniyet teşkilatına yeni katılan bir polis olduğunu belirterek, "İnsanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştü. Genç kardeşimizi kaybettik. Acımız çok büyük, milletimizin huzuru için kan döken herkese ve özellikle Buket Keleş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.Meslektaşları gözyaşlarını tutamadıArdından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak tören mangası eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası ile annesine emniyet güçleri destek oldu. Cenaze aracının geçişi sırasında çok sayıda vatandaş da dua edip tabuta karanfil attı.Şehit Buket Keleş'e son görevlerini yerine getiren meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Törene protokol üyelerinin yanı sıra şehidin babası, annesi, kardeşi, ablası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, şehidin cenazesi memleketi Kırşehir'e gönderildi. - İZMİR