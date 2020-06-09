Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.
09.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43
"Bizim medeniyetimiz insan odaklıdır. Bu nedenledir ki millete ve vatana hizmeti kutsal sayar. Bizim medeniyetimizde ve anlayışımızda vatanın mukaddesatını savunmak, egemenlik ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak da kutsal addedilir. Canları pahasına bu görevi ifa edenler, el üstünde tutulurlar, her daim hayırla yad edilirler. Roma'da 63 yaşında şehitlik mertebesine eren Büyükelçimiz Taha Carım da o güzide şahsiyetlerden biriydi. Onu asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehadetinin yıl dönümünde onun aziz hatırası huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bakanlığımız mensupları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Merhum Büyükelçimiz Taha Carım'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."
Göktaş'ın konuşmasının ardından merhum sefir için dua edildi. Büyükelçi Taha Carım, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Haziran 1977 öğle saatlerinde Giovanni Paisiello caddesindeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti.
Kaynak: AA