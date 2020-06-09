Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.

09.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte yapılan anma törenine, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, büyükelçilik görevlileri ve gazeteciler katıldı.
Anma töreni, Şehit Büyükelçi Carım anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşma yapan Büyükelçi Göktaş, merhum Büyükelçi Carım'ı şehadetinin 43. yıl dönümünde anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu yılki anma merasimimizi küresel salgın nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleştirebiliyoruz. Bu durum tabii ki günün önemini azaltmıyor, merhum büyükelçimize vefa borcumuzu ödememize engel teşkil etmiyor." dedi.
Carım'ın daha önce Venezuela, Pakistan, Kanada, Lübnan ve İran'da da büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Göktaş, "Vatikan'a 1973'te atanmıştı. Buradaki görevinin 4. yılında bir Ermeni terör örgütünün saldırısına uğradı. Büyükelçimiz Taha Carım, 9 Haziran 1977'de öğle vakti, Parioli'de ikametgahının bulunduğu apartmana gireceği esnada kalleşçe bir terör saldırısına maruz kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Maalesef kurtarılmadı." diye konuştu.
Büyükelçi Göktaş, şunları kaydetti:
"Bizim medeniyetimiz insan odaklıdır. Bu nedenledir ki millete ve vatana hizmeti kutsal sayar. Bizim medeniyetimizde ve anlayışımızda vatanın mukaddesatını savunmak, egemenlik ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak da kutsal addedilir. Canları pahasına bu görevi ifa edenler, el üstünde tutulurlar, her daim hayırla yad edilirler. Roma'da 63 yaşında şehitlik mertebesine eren Büyükelçimiz Taha Carım da o güzide şahsiyetlerden biriydi. Onu asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehadetinin yıl dönümünde onun aziz hatırası huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Bakanlığımız mensupları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Merhum Büyükelçimiz Taha Carım'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."
Göktaş'ın konuşmasının ardından merhum sefir için dua edildi.
Büyükelçi Taha Carım, Ermeni terör örgütü JCAG tarafından 9 Haziran 1977 öğle saatlerinde Giovanni Paisiello caddesindeki ikametine girişi sırasında vurularak şehit edilmişti. Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Vatikan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:21: FLAŞ - Haber 19:21: Siirt'te vatandaşlara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı - Haber 19:21: Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli sökülecek - Haber 19:18: Dünyada eşi bulunmayan Hitit kılıcı İstanbul'da görücüye çıkıyor - Haber 19:18: Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Temmuz'a kadar uzatıldı - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler