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Şehit Çağlayan Irmak, şehadetinin 23. seneyi devriyesinde yad edildi

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Şırnak'ın Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonda askerinin yarasını sararken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak mezarı başında dualarla yad edildi.

05.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:59 Şehit Çağlayan Irmak, şehadetinin 23. seneyi devriyesinde yad edildi
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından Şırnak'ın Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonda askerinin yarasını sararken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Üsteğmen Irmak mezarı başında dualarla yad edildi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından 4 Ocak 1997 tarihinde görevini sürdürürken Şırnak'ın Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonda askerinin yarasını sararken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak 23. seneyi devriyesinde Bayburt'un Arpalı Beldesinde bulunan kabristanı başında dualarla yad edildi.

Öz geçmişinin okunarak, duaların edildiği anma törenine Garnizon Komutanı Havacı Albay Yusuf Diker, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, askeri erkan ve şehidin aile yakınları katıldı.

Anma programının ardından Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak ve tüm şehitler için öğle namazı öncesi Arpalı merkez camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. - BAYBURT

Çağlayan, Jandarma, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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