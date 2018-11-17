Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandıKahramanmaraşlı şehit dualar eşliğinde toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ - Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar-Döne Kaçmaz çiftinin 3 çocuklarının ortancası olduğu öğrenilen şehit için memleketi Kahramanmaraş'ta öğle namazına müteakip Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları gözyaşlarını tutamadı.Yaklaşık 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenilen şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.Cenazeyi bıraktılar canlı yayın yaptılarPiyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın cenaze törenine katılan bazı vatandaşların cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düşmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.
Kahramanmaraş,Piyade
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:46