26 Kasım 2018, 17:41
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Şehit Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

Şehit Cenazeleri Adli Tıp

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHASancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Çaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Arslan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Albay Gökselin Çaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Arslan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Yaralı Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndan alınması

-Detaylar

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26 Kasım 2018 Pazartesi 17:41