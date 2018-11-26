Şehit Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA Sancaktepe
'de düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot
Albay Gökselin Çaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekle ve Uzman Çavuş Şahin Arslan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu
Morgu'ndan alındı.
Yaralı Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz
'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazelerin Adli Tıp
Kurumu'ndan alınması
-Detaylar
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Adli Tıp Kurumu
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:41