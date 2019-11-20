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Şehit cenazelerini Afrin'de kaçıran terörist Suriye'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristin jandarmanın sıkı takibi sonucu Suriye'de yakalandığını açıkladı.

20.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:33Şehit cenazelerini Afrin'de kaçıran terörist Suriye'de yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 'de şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristin jandarmanın sıkı takibi sonucu 'de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/Racu/Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de PYD/YPG Terör Örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuş, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/Racu Bölgesi'nde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin- Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi, Suriye/Racu/Mamaluşağı köyünde yakalandı. - ANKARA

Suriye, Afrin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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