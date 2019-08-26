Şehit cenazesinde şehit oğullarına selam gönderdiler

IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-3 harekatında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin (25) memleketi Yozgat'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde düzenlenen cenaze törenin, şehidin ailesi, yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ANNELERİ TESKİN ETTİ

3 çocuklarından birisi şehit olan Şaziye ve Nebi Şahin çifti, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken Şaziye Şahin'i, köyde oturan şehit anneleri Selma Dargın, Şerife Demirci, Zeliha Büyüksoy, Tuğba Erdoğan teskin etmeye çalıştı. 4 şehit annesi daha sonra şehit Yunus Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktüler.

'DİĞER OĞLUMU DA ŞEHİT VERMEYE HAZIRIM'

İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazı ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınması öncesi mikrofon uzatılan şehidin babası Nebi Şahin, "Bu oğlumu hak yolunda şehit verdim. Gerekirse diğer oğlumu da şehit vermeye hazırım, bu hainlerin önüne geçmek için. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ordumuza, milletimize yardım etsin, güç, kuvvet versin" diye konuştu.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.





Kaynak: DHA