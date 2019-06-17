17.06.2019 19:47
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Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi

-Sünnet konvoyu -Sünnet düğününden detay Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi Şırnak'ta 3 yıl önce teröristlerce servis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yaşar'ın 7 yaşındaki oğlu Hacı Reşat Yaşar için Mersin'in Mut ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.

-Sünnet konvoyu
-Sünnet düğününden detay Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi
Şırnak'ta 3 yıl önce teröristlerce servis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yaşar'ın 7 yaşındaki oğlu Hacı Reşat Yaşar için Mersin'in Mut ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.
Mut Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Yaşar ailesinin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Volkan Şeker, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Ali Serban, emniyet ve jandarma mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sünnet evinden annesi Rüveyda Yaşar tarafından dualarla çıkarılan Hacı Reşat Yaşar, evinin önünden alınarak süslenmiş polis aracına bindirildi. İlçe merkezinde konvoy oluşturularak tur atıldı. Daha sonra kır düğün salonunda tören düzenlendi. Hacı Reşat'ın annesi Rüveyda Yaşar, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi
Kaynak: AA
Şırnak, Mustafa Yaşar, Mut, Güncel

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