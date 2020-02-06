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Şehit çocuklarının çektiği fotoğraflardan oluşan "Şehidin gözünden" sergisi açıldı

Şehit çocuklarının, ünlü futbolcu, oyuncu ve iş adamlarını fotoğrafladığı çalışmalardan oluşan "Şehidin gözünden" sergisi açıldı.

06.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:44Şehit çocuklarının çektiği fotoğraflardan oluşan
Şehit çocuklarının, ünlü futbolcu, oyuncu ve iş adamlarını fotoğrafladığı çalışmalardan oluşan "Şehidin gözünden" sergisi açıldı.
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Bizce Yapım tarafından organize edilen proje kapsamında bir araya gelen şehit çocuklarının çektiği fotoğraflar, Deniz Müzesi'nde izlenime sunuldu.
Serginin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, derneğin "81 il 81 hayal" mottosuyla kurulduğunu ve şehit çocuklarını hayallerini gerçekleştirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.
"Vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna şehit olan kamu görevlilerimizin emanetleri olan çocukların hüzün ve mutluluklarını paylaşmak, en büyük görevimiz." diyen Kaya, şimdiye kadar 20 ilde 58 şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdiklerini anlattı.
Kaya, çocukların hayallerine ek olarak şehitlerin isimlerini yaşatmak için Türkiye'nin birçok şehrinde "Şehit Kütüphaneleri" açtıklarını dile getirdi.
Şehit çocuklarının uzaktan tanıdıkları ünlü isimlerle tanışma fırsatı bulduğunu anımsatan Kaya, çektikleri fotoğrafların ise çocukların yaratıcılıklarını beslediğini söyledi.
Proje kapsamında şehit çocukları, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Başakşehir Kalecisi Volkan Babacan, Gürkan Şef kurucusu Gürkan Topçu, NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Neccar, Sefamerve Tesettür Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur ve Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem gibi isimlerle tanışarak fotoğraflarını çekti.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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