Şehit Coşkun Kapancı Kabri Başında Anıldı

Samsun
'un Bafra
ilçesinde, 17 yıl önce Antalya
'da şehit olan Piyade
Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı. 27 Mart
2002 tarihinde Antalya'da vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı, şahadetinin 17. yılında Bafra' nın Ağıllar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.
Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı'nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Ağıllar Mahallesi Cami İmamı İbrahim Aydın
ve emekli imam Mehmet Arı
'nın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi. - SAMSUN
Bafra, Antalya, Piyade, Güncel
Kaynak: İHA